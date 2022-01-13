Український захисник отримав на Донбасі бойове травмування

Протягом 12 січня проросійські бойовики 3 рази порушили режим перемир'я. У результаті дій ворога український воїн отримав бойове травмування.

У штабі операції Об'єднаних сил зазначили, що окупанти продовжують порушувати домовленості про тишу.

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На фронті постраждав військовий

Внаслідок дій ворога один український військовий отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікарні. Стан його здоров'я – задовільний.

Ситуація на Донбасі 12 січня

Загалом протягом 12 січня бойовики 3 рази порушили перемир'я, один раз застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння.

У сторону Причепилівки противник двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 міліметрів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Від початку року Україна втратила 4 захисників

1 січня у Харківському госпіталі помер поранений 20-річний український військовий Ігор Тичина. Він служив у складі 95 десантно-штурмової бригади. Боєць отримав поранення 27 грудня 2021 року і з цього часу перебував у комі.

10 січня двоє українських захисників підірвалися на невідомому вибуховому пристрої біля села Крута Балка, що у Донецькій області. Військові виконували роботи з відновлення мінно-вибухових загороджень. Одним із них був 23-річний офіцер 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади Ілля Супрун.

11 січня не стало ще одного воїна Об'єднаних сил – 28-річного Віктора Кучеренка. Він загинув внаслідок ворожого обстрілу поблизу Новотошківського. Військовий служив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.

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Уривок з допису штабу ООС:

Упродовж минулої доби, 12 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У бік Причепилівки противник двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки окупанти обстріляли позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.