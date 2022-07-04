Про те, як вдалося записати вірш в ефірі 24 каналу розповів командир відділення у 68 бригаді ЗСУ Павло Вишебаба. Він також описав бойовий дух ЗСУ.

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Він каже, що на війні його вразило поєднання життя і смерті в одній миті, коли одночасно бачиш і жахливі, і прекрасні моменти. Адже зараз літо буянить, і в цей момент іде війна.

В такий час якраз хочеться передати це людям, адже поезія може стати таким "містком" між фронтом і тилом. Бо новини й так всі читають, а от почуття бійців передати може лише поезія,

– вважає Павло Вишебаба.

Павло Вишебаба зачитав вірш та розповів про війну: дивіться відео



Військовий додав, що, за його відчуттями, він пише не лише від себе, а й від багатьох бійців, які перебувають на фронті.

Він розповів, що бойовий дух військових зараз на найвищому рівні, вони підтримують один одного, жартують та впевнені в перемозі України.

Як людям тримати свій бойовий дух

Павло Вишебаба розповів про їхню "духовну практику" на фронті – вони вирішили, що сумувати, поминати і згадувати всіх померлих будуть після перемоги, а зараз це така "відкладена туга".

Люди також можуть це зробити – всі трагічні настрої відкладаємо після перемоги. Ми обов'язково всіх згадаємо, але зараз ми маємо бути натхненні та піднесені, щоб перемогти,

– наголосив він.

Військовий переконаний, що зараз наше завдання – бути максимально ефективними. Але чи може бути ефективною людина, яка психічно подавлена?

"НІ, тому ми зобов'язані задля тих хто загинув, і тих, хто зараз працює на перемогу, піднімати свій бойовий дух та бути “в настрої”, працювати, волонтерити тощо", – підсумував він.