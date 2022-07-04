О том, как удалось записать стихотворение в эфире 24 канала рассказал командир отделения в 68 бригаде ВСУ Павел Вышебаба. Он также описал боевой дух ВСУ.

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Он говорит, что на войне его поразило сочетание жизни и смерти в одно мгновение, когда одновременно видишь и ужасные, и прекрасные моменты. Ведь сейчас лето буйствует, и в этот момент идет война.

В это время как раз хочется передать это людям, ведь поэзия может стать таким "мостиком" между фронтом и тылом. Ибо новости и так все читают, а вот чувства бойцов передать может только поэзия,

– считает Павел Вышебаба.

Павел Вышебаба зачитал стихотворение и рассказал о войне: смотрите видео



Военный добавил, что, по его ощущениям, он пишет не только от себя, но и от многих находящихся на фронте бойцов.

Он рассказал, что боевой дух военных сейчас на самом высоком уровне, они поддерживают друг друга, шутят и уверены в победе Украины.

Как людям держать свой боевой дух

Павел Вышебаба рассказал об их "духовной практике" на фронте – они решили, что грустить, поминать и вспоминать всех умерших будут после победы, а сейчас это такая "отложенная тоска".

Люди также могут это сделать – все трагические настроения откладываем после победы. Мы обязательно всех вспомним, но сейчас мы должны быть вдохновлены и возвышены, чтобы победить,

– подчеркнул он.

Военный убежден, что сейчас наша задача – быть максимально эффективными. Но может ли быть эффективным человек, который психически подавлен?

"Нет, поэтому мы обязаны ради тех, кто погиб, и тех, кто сейчас работает на победу, поднимать свой боевой дух и быть в настроении, работать, волонтерить и т.д.", – подытожил он.