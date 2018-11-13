16:04
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Український арбітр розсудить матч Італії та Англії

      121 Читать новость на русском
      Віталій Романов
      Віталій Романов / ФФУ

      На товариському поєдинку молодіжних збірних Італії та Англії працюватиме українська бригада суддів.

      Головним рефері призначено Віталія Романова. На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олександр Жуков.

      Читайте також: Як новачки збірної України співали "Червону руту" на посвяті: відео

      Гра відбудеться 15 листопада в італійському місті Феррара на стадіоні "Паоло Мацца".

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Два місяці Нової школи: досягнення і провали
      сьогодні , 16:02 Два місяці Нової школи: досягнення і провали
      37
      Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      сьогодні , 15:00 Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      Дмитро Снєгирьов 653
      Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      сьогодні , 13:00 Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      Іван Яковина 595
      "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      сьогодні , 12:00 "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      Артем Овдієнко 1581
      Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      сьогодні , 11:19 Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      Євгенія Мазур 3371
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Серія А, 32 тур: "Парма" несподівано б'є "Наполі"
       6 квітня 2014 , 23:35
      Російський тренер: Футбол народився в Англії, але помер на Уралі. ВІДЕО
       22 листопада 2014 , 17:32
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук