Український арбітр розсудить матч Італії та Англії
На товариському поєдинку молодіжних збірних Італії та Англії працюватиме українська бригада суддів.
Головним рефері призначено Віталія Романова. На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олександр Жуков.
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Гра відбудеться 15 листопада в італійському місті Феррара на стадіоні "Паоло Мацца".
Джерело: 24 Канал
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