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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Український баскетболіст встановив феєричний рекорд сезону в Лізі розвитку: відео

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      Святослав Михайлюк провів матч у складі резервної команди "Лейкерс" у молодіжній лізі НБА і чітко дав зрозуміти, що дуже хоче повернутися до основи "Лос-Анджелесу".

       У грі проти "Північної Арізони" нестримний українець набрав 47 очок і встановив рекорд сезону.

      Читайте також: НБА: "Лейкерс" Михайлюка зганьбився вдома, "Атланта" Леня вирвала перемогу в овертаймі: відео

      До Михайлюка цьогоріч у Лізі нікому не вдавалося зібрати такий очковий доробок. Команда українця перемогла суперників з рахунком 119:114.

      Вдалий матч видав і ще один наш представник у НБА. Олексій Лень допоміг "Атланті" обіграти "Клівленд". В активі українця 12 очок, 4 підбирання, 1 блок-шот та 1 асист.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Новини України Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк Олексій Лень
      Джерело: 24 канал
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