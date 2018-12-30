Український баскетболіст встановив феєричний рекорд сезону в Лізі розвитку: відео

Святослав Михайлюк провів матч у складі резервної команди "Лейкерс" у молодіжній лізі НБА і чітко дав зрозуміти, що дуже хоче повернутися до основи "Лос-Анджелесу".

У грі проти "Північної Арізони" нестримний українець набрав 47 очок і встановив рекорд сезону.

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До Михайлюка цьогоріч у Лізі нікому не вдавалося зібрати такий очковий доробок. Команда українця перемогла суперників з рахунком 119:114.

Вдалий матч видав і ще один наш представник у НБА. Олексій Лень допоміг "Атланті" обіграти "Клівленд". В активі українця 12 очок, 4 підбирання, 1 блок-шот та 1 асист.

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