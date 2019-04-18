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      Український бізнес створив парадокс: він отримав вищий кредитний рейтинг, ніж держава, – експерт

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      Кредитний рейтинг
      Кредитний рейтинг / 112.ua

      Кредитні рейтинги, присвоєні найбільшими світовими агентствами окремим компаніям, як правило, не перевищують рейтинг країни, в якій вони ведуть бізнес.

      Якщо компанії присвоюють кредитний рейтинг вищий, ніж у країни, це висока оцінка інвесторів і, радше, виняток із загального правила, вважає голова біржової ради ФБ "Українська біржа" Артемій Єршов. Про це він розповів у коментарі 112.ua для статті "Чому інвестори довіряють окремим компаніям більше, ніж Україні в цілому".

      Водночас Україна стала однією з небагатьох країн, в якій можна спостерігати парадокс: привласнення окремим компаніям рейтингів вище, ніж країні в цілому.

      Це явище поки не масового характеру, але воно має місце. Як приклад можна навести підвищення міжнародним рейтинговим агентством Fitch Ratings довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) української гірничо-металургійної групи "Метінвест" (Metinvest BV) у національній та іноземній валюті й рейтингу її єврооблігацій з "B" до "B+" (на два щаблі вище, ніж рейтинг країни). Ще раніше в "Укрексімбанку" рейтинг також був на 1 пункт вищим, ніж рейтинг України, йдеться в матеріалі.

      "Переоцінити роль рейтингів складно. Вони потрібні для того, щоб інвестори, які працюють на ринках капіталу, мали простий і чіткий індикатор надійності (довіри) тих боргових інструментів, які використовує компанія. Це в певному сенсі як знак якості. Вони дають упевненість інвесторам у тому, що, чим вищий кредитний рейтинг тих інструментів, які пропонуються емітентами, тим нижчі ризики інвестора при інвестуванні в такі інструменти", – говорить Єршов.

      Раніше, за словами Єршова, рейтинги міжнародних агентств присвоювалися євробондам таких компаній, як ДТЕК, "Метінвест", великих банків, які виходили на ринок зовнішніх запозичень ("Укрексімбанк", "Ощадбанк").

      "Міжнародні агентства, як правило, рейтингують компанії, які працюють на міжнародних ринках, і саме там залучають капітал. Зокрема, за допомогою таких інструментів, як випуск євробондів, або залучення синдикованих кредитів іноземних банків, розміщення привілейованих акцій на міжнародних ринках капіталу", – сказав голова біржової ради "Українська біржа".

      За словами Єршова, як правило, рейтинг компанії вище, ніж у країни, в якій вона є і веде бізнес, не присвоюється.

      "Це пов'язане з переконанням, що як би добре компанія не працювала всередині країни, все одно ті ризики, які застосовуються в країні, застосовні й до компанії", – говорить експерт.

      За його словами, якщо компанії присвоюють рейтинг вище, ніж у країни, то це дуже висока оцінка.

      "Технічно це означає, що інструмент запозичення, який використовує компанія, викликає більшу довіру в інвесторів. При присвоєнні рейтингу оцінюються і фінансовий стан компанії, і процеси, які в ній відбуваються, зокрема, пов'язані з управлінням ризиками", – сказав Артемій Єршов.

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      Теги: Фінанси Бізнес Кредит
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