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      Український боксер Дерев’янченко потрапив у топ-10 рейтингу WBC

      141 Читать новость на русском
      Сергій Дерев'янченко
      Сергій Дерев'янченко

      В оновленому рейтингу WBC український боксер Сергій Дерев’янченко піднявся на десяте місце у середній вазі.

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      Попри те, що Дерев’янченко програв бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі Деніелю Джейкобсу, українець зумів піднятися у рейтингу WBC. Тепер він на десятій позиції. 

      При цьому інший українець Євген Хитров – випав з цього рейтингу топ-40. Чемпіоном світу у середній вазі за версією WBC є Сауль Альварес.

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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