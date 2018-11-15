Український боксер Дерев’янченко потрапив у топ-10 рейтингу WBC

В оновленому рейтингу WBC український боксер Сергій Дерев’янченко піднявся на десяте місце у середній вазі.

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Попри те, що Дерев’янченко програв бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі Деніелю Джейкобсу, українець зумів піднятися у рейтингу WBC. Тепер він на десятій позиції.

При цьому інший українець Євген Хитров – випав з цього рейтингу топ-40. Чемпіоном світу у середній вазі за версією WBC є Сауль Альварес.