Український боксер Дерев’янченко потрапив у топ-10 рейтингу WBC
В оновленому рейтингу WBC український боксер Сергій Дерев’янченко піднявся на десяте місце у середній вазі.
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Попри те, що Дерев’янченко програв бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі Деніелю Джейкобсу, українець зумів піднятися у рейтингу WBC. Тепер він на десятій позиції.
При цьому інший українець Євген Хитров – випав з цього рейтингу топ-40. Чемпіоном світу у середній вазі за версією WBC є Сауль Альварес.
Джерело: 24 Канал
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