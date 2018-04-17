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Український фільм потрапив до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

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Український фільм покажуть на Каннському кінофестивалі
Український фільм покажуть на Каннському кінофестивалі / Фото з відкритих джерел

Фільм "Жінка на війні" режисера Бенедикта Ерлінґсона, створений спільно Францією, Ісландією та Україною за підтримки Держкіно, потрапив до конкурсної програми "Тиждень критики" 71-го Каннського міжнародного кінофестивалю.

Трилер "Жінка на війні" є другою стрічкою ісландського режисера Бенедикта Ерлінґссона. Його режисерський дебют "Про коней та людей" отримав більше двадцяти нагород по всьому світу, йдеться у виданні НВ.

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У сюжеті фільму розповідається про диригентку хору Халлу, яка за лаштунками тихої рутини веде подвійне життя пристрасної екологічної активістки. Відома за псевдонімом Горянка, жінка самотужки таємно веде війну з місцевою алюмінієвою промисловістю. Активістка починає з дрібного вандалізму, але згодом її дії зростають до промислового саботажу. Але коли жінка планує найбільшу операцію, то отримує листа, у якому її повідомляють, що її заявку на усиновлення схвалено, і на неї чекає маленька дівчинка в Україні.

Фільм створила міжнародна команда за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Серед представників української команди: виконавчий продюсер фільму – Маріанна Новікова, другий режисер Василь Білоусов, відеоінженер Ігор Косенко, костюмер – Марія Керо, художник-декоратор – Люся Малишко. Частина робіт з комп‘ютерної графіки виконувалась в Україні пост-продакшен студією Ракета Фільм. Головну роль в кіно грає відома ісландська акторка Халлдора Гейхадсдоттір. Серед українських акторів – Олена Лавренюк та Маргарита Хильська. Зйомки тривали 8 тижнів, вони охопили різні локації в Ісландії та Україні.

71-й Каннський міжнародний кінофестиваль цього року пройде з 8 по 19 травня.

Програму "Тиждень критики" започаткували в 1962 році спілка французьких кінокритиків. Мета програми – підтримати молодих режисерів. У 2014 році у цій секції від України був представлений фільм "Плем’я" режисера Мирослава Слабошпицького. Фільм виборов гран-прі.

Теги: LifeStyle Кіно Каннський кінофестиваль Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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