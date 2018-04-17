Український фільм потрапив до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

Фільм "Жінка на війні" режисера Бенедикта Ерлінґсона, створений спільно Францією, Ісландією та Україною за підтримки Держкіно, потрапив до конкурсної програми "Тиждень критики" 71-го Каннського міжнародного кінофестивалю.

Трилер "Жінка на війні" є другою стрічкою ісландського режисера Бенедикта Ерлінґссона. Його режисерський дебют "Про коней та людей" отримав більше двадцяти нагород по всьому світу, йдеться у виданні НВ.

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У сюжеті фільму розповідається про диригентку хору Халлу, яка за лаштунками тихої рутини веде подвійне життя пристрасної екологічної активістки. Відома за псевдонімом Горянка, жінка самотужки таємно веде війну з місцевою алюмінієвою промисловістю. Активістка починає з дрібного вандалізму, але згодом її дії зростають до промислового саботажу. Але коли жінка планує найбільшу операцію, то отримує листа, у якому її повідомляють, що її заявку на усиновлення схвалено, і на неї чекає маленька дівчинка в Україні.

Фільм створила міжнародна команда за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Серед представників української команди: виконавчий продюсер фільму – Маріанна Новікова, другий режисер Василь Білоусов, відеоінженер Ігор Косенко, костюмер – Марія Керо, художник-декоратор – Люся Малишко. Частина робіт з комп‘ютерної графіки виконувалась в Україні пост-продакшен студією Ракета Фільм. Головну роль в кіно грає відома ісландська акторка Халлдора Гейхадсдоттір. Серед українських акторів – Олена Лавренюк та Маргарита Хильська. Зйомки тривали 8 тижнів, вони охопили різні локації в Ісландії та Україні.

71-й Каннський міжнародний кінофестиваль цього року пройде з 8 по 19 травня.

Програму "Тиждень критики" започаткували в 1962 році спілка французьких кінокритиків. Мета програми – підтримати молодих режисерів. У 2014 році у цій секції від України був представлений фільм "Плем’я" режисера Мирослава Слабошпицького. Фільм виборов гран-прі.