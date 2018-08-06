Український футболіст перебрався у клуб з Іспанії

Черговим новачком іспанського клубу "Кастельон" став український захисник Ярослав Олійник. 27-річний футболіст підписав дворічний контракт з клубом.

Ярослав Олійник, який є вихованцем донецького "Шахтаря", за головну команду "гірників" не провів жодного матчу. В Україні ж він виступав за "Зорю", "Олімпік", "Чорноморець" та "Маріуполь" (тоді ще "Іллічівець"). Останнім клубом Олійника була російська "Томь".

Читайте також: Зозуля отримав новий ігровий номер в "Альбасете"

Oliinyk, un defensa internacional para la banda derecha de Castalia. Conoce más al nuevo jugador albinegro aquí:https://t.co/FC9SvxsRqX#PPO pic.twitter.com/tIGTbHxiSS — CD Castellón (@CD_Castellon) 6 серпня 2018 р.

Варто зазначити, що "Кастельон" виступає у Сегунді Б, що є третім за силою чемпіонатом в Іспанії.

Більше новин зі світу спорту читайте у розділі Спорт24