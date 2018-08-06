Український футболіст перебрався у клуб з Іспанії
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Черговим новачком іспанського клубу "Кастельон" став український захисник Ярослав Олійник. 27-річний футболіст підписав дворічний контракт з клубом.
Ярослав Олійник, який є вихованцем донецького "Шахтаря", за головну команду "гірників" не провів жодного матчу. В Україні ж він виступав за "Зорю", "Олімпік", "Чорноморець" та "Маріуполь" (тоді ще "Іллічівець"). Останнім клубом Олійника була російська "Томь".
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Варто зазначити, що "Кастельон" виступає у Сегунді Б, що є третім за силою чемпіонатом в Іспанії.
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Джерело: 24 Канал
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