Український футболіст взимку залишить "Манчестер Сіті", – The Telegraph

Олександр Зінченко взимку попрощається з чемпіонами Англії. Півзахисник збірної України більше не входить в плани наставника "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли.

Про це заявив заявив журналіст The Telegraph Джеймс Дакер.

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Зокрема за інформацією англійської преси керманич блакитних прийняв рішення відпустити футболіста до іншого клуба вже цією зимою. Тож ряд команд, які активно цікавилися Зінченком влітку, матимуть чудову нагоду таки підсилити свій склад молодим півзахисником.

Як відомо, найбільший інтерес до українця проявляли іспанський "Бетіс" та англійський "Вулверхемптон". Також Зінченко був на олівці у італійського "Наполі".

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