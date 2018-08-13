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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український гімнаст Ігор Радівілов виборов срібну нагороду на чемпіонаті Європи

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Ігор Радівілов
Ігор Радівілов

Український гімнаст Ігор Радівілов виборов "срібло" чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

У своїй коронній вправі на європейській першості в Глазго за сумою двох стрибків набрав 14,866 балів і посів друге місце.

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Відзначимо, що Радівілов вже вп'яте у кар'єрі піднявся на п'єдестал пошани континентальної першості.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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