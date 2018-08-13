Український гімнаст Ігор Радівілов виборов срібну нагороду на чемпіонаті Європи
Український гімнаст Ігор Радівілов виборов "срібло" чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.
У своїй коронній вправі на європейській першості в Глазго за сумою двох стрибків набрав 14,866 балів і посів друге місце.
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Відзначимо, що Радівілов вже вп'яте у кар'єрі піднявся на п'єдестал пошани континентальної першості.
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Джерело: 24 Канал
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