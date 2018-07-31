Український клуб отримав календар матчів у Лізі чемпіонів з футзалу

Футзальний клуб "Продексім" з Херсону отримав календар матчів основного раунду Ліги чемпіонів. Турнір з 3 по 6 жовтня триватиме у сербському місті Крагуєвац.

Український клуб потрапив до групи 2, де його суперниками будуть іспанський "Мовістар Інтер", сербський "Економац" та чеський "ЕРА-ПАК". Саме з іспанцями й стартують херсонці на турнірі.

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Повний календар в групі 2 виглядає наступним чином:

3 жовтня, середа

"Мовістар Інтер" – "Продексім"

"Економац" – "ЕРА-ПАК"

4 жовтня, субота

"ЕРА-ПАК" – "Мовістар Інтер"

"Економац" – "Продексім"

6 жовтня, субота

"Продексім" – "ЕРА-ПАК"

"Мовістар Інтер" – "ЕРА-ПАК"

Точний час матчів організаторами буде названо пізніше.

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