Український клуб отримав календар матчів у Лізі чемпіонів з футзалу
Футзальний клуб "Продексім" з Херсону отримав календар матчів основного раунду Ліги чемпіонів. Турнір з 3 по 6 жовтня триватиме у сербському місті Крагуєвац.
Український клуб потрапив до групи 2, де його суперниками будуть іспанський "Мовістар Інтер", сербський "Економац" та чеський "ЕРА-ПАК". Саме з іспанцями й стартують херсонці на турнірі.
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Повний календар в групі 2 виглядає наступним чином:
3 жовтня, середа
"Мовістар Інтер" – "Продексім"
"Економац" – "ЕРА-ПАК"
4 жовтня, субота
"ЕРА-ПАК" – "Мовістар Інтер"
"Економац" – "Продексім"
6 жовтня, субота
"Продексім" – "ЕРА-ПАК"
"Мовістар Інтер" – "ЕРА-ПАК"
Точний час матчів організаторами буде названо пізніше.
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