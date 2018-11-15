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      Український клуб покарали за бійку вболівальника із суддею

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      "Вересу" зарахували технічну поразку після матчу з "Чайкою"
      "Вересу" зарахували технічну поразку після матчу з "Чайкою" / НК "Верес"

      Народний клуб «Верес» (Рівне) покараний матчем без глядачів за поведінку уболівальників.

      Під час домашнього матчу проти "Чайки" 3 листопада, один з уболівальників рівненської команди вибіг на поле та схопив за шию бокового арбітра. Такий вчинок не залишився без покарання зі сторони Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ. За рішенням КДК, наступний домашній матч "Вереса" відбудеться без глядачів.

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      Окрім того, "Вересу" зарахували технічну поразку за цей матч. Причина – порушення регламенту, коли тренерським штабом була проведе шоста заміна у матчі (у Другій лізі дозволено лише п’ять замін).

      Варто зазначити, що наразі "Верес" йде на шостій позиції у Другій лізі (група А). Наступний домашній матч команда проведе проти "Черкащина-Академія" 31 березня 2019 року.

      Теги: Футбол Спорт Рівне
      Джерело: 24 Канал
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