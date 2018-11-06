18:37
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, 5 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Український письменник Макс Кідрук потрапив у ДТП: фото

      559 Читать новость на русском
      Макс Кідрук потрапив у ДТП
      Макс Кідрук потрапив у ДТП / Фото з вільних мереж

      У понеділок, 5 листопада, український письменник Макс Кідрук потрапив в аварію на Черкащині. Винуватцем ДТП був, нібито, нетверезий водій іншого авто.

      Про це у Facebook сповістив товариш письменника Юрій Даценко.

      "За кермом сидів у зюзьку п'яний телепень, який не викрутив кермо достатньо і... впечатався нам у ліве крило! Перша реакція – трохи почистити пику нахабі, адже ДТП ну просто дитяче у своїй тупості, але я чую сморід і бачу пику та розумію, що кулаки тут будуть зайві", – написав Даценко.

      Читайте також: Дипломат з Греції потрапив у ДТП в центрі Києва: опубліковані фото

      Іронія в тому, що поліцейський відділок Городища був розташований за 50 метрів і навіть один із поліцейських бачив усе на власні очі,
      – додав він.

      Правоохоронці склали необхідний протокол, зафіксувавши ДТП. В результаті аварії ніхто не постраждав, пошкодження отримали тільки автомобілі учасників події.

      Щодо самого Макса Кідрука, то він теж не зазнав травм і встиг на презентацію в Черкасах.

       

      Теги: LifeStyle Новини України Новини культури Аварії та ДТП Література Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      сьогодні , 17:01 Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      Тетяна Мартинюк
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 17:44 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      сьогодні , 17:00 Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      Юрій Бутусов
      Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      сьогодні , 16:00 Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      Тетяна Мартинюк
      Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      сьогодні , 15:40 Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      Артем Овдієнко
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Кожного дня зустрічаю у Раді людей, у яких головна стратегія — "кинути", — Соболєв
       5 грудня 2014 , 01:31
      Як українська інтелігенція диктант писала (Фото)
       10 листопада 2012 , 22:00
      43 роки тому Динамо здобуло Суперкубок УЄФА завдяки феноменальному Блохіну – ретро дня
       6 жовтня , 16:48
      "Дощ у Лондоні та Брексіт – теж моя провина": Моурінью іронічно відреагував на критику після перемоги над Ньюкаслом
       6 жовтня , 23:14
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук