Український письменник Макс Кідрук потрапив у ДТП: фото

У понеділок, 5 листопада, український письменник Макс Кідрук потрапив в аварію на Черкащині. Винуватцем ДТП був, нібито, нетверезий водій іншого авто.

Про це у Facebook сповістив товариш письменника Юрій Даценко.

"За кермом сидів у зюзьку п'яний телепень, який не викрутив кермо достатньо і... впечатався нам у ліве крило! Перша реакція – трохи почистити пику нахабі, адже ДТП ну просто дитяче у своїй тупості, але я чую сморід і бачу пику та розумію, що кулаки тут будуть зайві", – написав Даценко.

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Іронія в тому, що поліцейський відділок Городища був розташований за 50 метрів і навіть один із поліцейських бачив усе на власні очі,

– додав він.

Правоохоронці склали необхідний протокол, зафіксувавши ДТП. В результаті аварії ніхто не постраждав, пошкодження отримали тільки автомобілі учасників події.

Щодо самого Макса Кідрука, то він теж не зазнав травм і встиг на презентацію в Черкасах.