Український плавець встановив рекорд на престижній серії змагань Mare Nostrum

Український плавець Андрій Говоров виграв всі три етапи серії Mare Nostrum, а на останньому з них встановив новий рекорд.

Українець виступав на дистанції 50 метрів батерфляєм. І виграв всі три етапи серії.

Читайте також: Далакян нокаутом захистив пояс чемпіона світу

Спочатку 26-річний спортсмен був найшвидшим на етапі у французькому Кані-ан-Русійон з часом 23,04 секунди. На другому етапі у Барселоні він проплив за 23,22 секунди, повідомляє XSPORT.

На третьому етапі в Монте-Карло Андрій Говоров встанови новий рекорд серії Mare Nostrum, здолавши дистанцію за 22,53 секунди.

Варто зазначити, що попередній рекорд цієї серії – 22,69 секунди теж належав Говорову.