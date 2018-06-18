Український плавець встановив рекорд на престижній серії змагань Mare Nostrum
Український плавець Андрій Говоров виграв всі три етапи серії Mare Nostrum, а на останньому з них встановив новий рекорд.
Українець виступав на дистанції 50 метрів батерфляєм. І виграв всі три етапи серії.
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Спочатку 26-річний спортсмен був найшвидшим на етапі у французькому Кані-ан-Русійон з часом 23,04 секунди. На другому етапі у Барселоні він проплив за 23,22 секунди, повідомляє XSPORT.
На третьому етапі в Монте-Карло Андрій Говоров встанови новий рекорд серії Mare Nostrum, здолавши дистанцію за 22,53 секунди.
Варто зазначити, що попередній рекорд цієї серії – 22,69 секунди теж належав Говорову.
Джерело: 24 Канал
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