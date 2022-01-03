Українського режисера Лавренчука затримали в Італії на вимогу Росії: справа на контролі у МЗС

Українського режисера Євгена Лавренчука затримали в Італії на вимогу Росії. В українському МЗС заявили, що громадянину України надає допомогу генеральне консульство України в Неаполі.

Українця затримали 17 грудня 2021 року. Цю інформацію 24 каналу підтвердив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Українського режисера затримали у Італії: МЗС контролює ситуацію

Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації,

– повідомив речник МЗС.

У міністерстві також розповіли, що суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час розгляду російського екстрадиційного запиту.

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що:

за сприяння генконсульства Євгену Лавренчуку надали адвоката;

наразі консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями, щоб з'ясувати усі причини затримання режисера та захистити його законні інтереси.

Олег Ніколенко також повідомив, що 31 грудня 2021 року громадянина України відвідав консул. Умови його утримання – прийнятні, стан здоров'я – задовільний.

Консули підтримують зв'язок із адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними і тримають справу на особливому контролі,

– запевнив речник МЗС.

Про затримання українського режисера повідомили тільки 3 січня 2022 року на нещодавно створеній сторінці в фейсбуці Free Eugene Lavrenchuk.

На сторінці режисера у фейсбуці крайній допис датований 15 грудня 2021 року. Тоді він написав, що летить з Ізраїлю в Неаполь.

Мама режисера підтвердила затримання у Італії

Ексзаступниця міністра культури та інформаційної політики Ірина Подоляк заявила, що інформація про затримання Лавренчука правдива, адже політикиня розмовляла з його мамою. Чоловіка затримала у Італії, де він перебував транзитом перед посадкою на Львів.

Від 17 грудня 2021 він у СІЗО, де найдовше може утримуватись 60 днів і може бути випущеним, якщо у Росії не домалюють справу,

– пояснила Подоляк.

Політикиня додала, що родичі одразу не поширювали інформацію публічно, адже міркували, чи не зашкодить, чи не активізує це Кремль.

"Зі слів матері, адвокат рекомендує зібрати листи підтримки від впливових в Україні осіб та організацій для того, щоб при розгляді справи про екстрадицію було очевидно те, що очевидно нам: Євген потрібен тут, в Україні, де він багато зробив і планує зробити" – пояснила Ірина Подоляк.

Вона також надала посилання на сторінку матері – Ірини Лавренчук. Саме вона передасть листи адвокату.

Що відомо про затримання Євгена Лавренчука

Євген Лавренчук – український театральний режисер, номінант Шевченківської премії, колишній головний режисер Одеського театру опери та балету.

Користувачка Маріанна Гвидічі-Палій на сторінці Free Eugene Lavrenchuk написала, що його звинувачують у фінансових порушеннях, які він нібито здійснив у Росії 8 років тому.

У дописі також мовиться, що наразі деталі справи не розголошують, а також невідомо, чому режисера затримали саме зараз, чому досі немає конкретних документів щодо цієї справи.

Маріанна Гвидічі-Палій розповіла, що особисто знає Євгена та його родину. За її словами, російські ЗМІ намагались спочатку розкрутити скандал на тему "пропаганди гомосексуалізму" та навіть приписували йому кримінальні справи в Україні. Проте ці спроби зазнали невдач.

Наразі, за словами жінки, італійська сторона вивчає справу, а адвокат режисера виступить зі заявою для ЗМІ.

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