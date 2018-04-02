Українського спортсмена впіймали на допінгу
Українського важкоатлета Олександра Пелешенко відсторонили від змагань через підозру у порушенні антидопінгових правил.
Про це мовиться у повідомленні Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF).
Зокрема, проба луганчанина дала позитивний результат на нахлорталідон.
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Остаточне рішення щодо Пелешенка оголосять після завершення розслідування, наразі він не може брати участі у змаганнях.
Джерело: 24 Канал
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