Українську легкоатлетку нагородили спеціальною відзнакою за героїчний вчинок
Чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа отримала відзнаку під час щорічної церемонії нагородження Європейської легкої атлетики "Golden Track".
У серпні Прищепа перемогла в забігу на 800 метрів в рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2018, яка відбувалася у Берліні. Проте замість того, щоб святкувати, українка повернулася на доріжку і допомогла піднятися бельгійці Рене Ейкенс, яка впала по ходу забігу.
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Нагадаємо, що українка фінішувала першою на чемпіонаті Європи в Берліні з результатом 2:00.38. У 2016 році в Амстердамі Наталя також стала першою, подолавши дистанцію за 1:59.70.
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Джерело: 24 Канал
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