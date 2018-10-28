Українську легкоатлетку нагородили спеціальною відзнакою за героїчний вчинок

Чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа отримала відзнаку під час щорічної церемонії нагородження Європейської легкої атлетики "Golden Track".

У серпні Прищепа перемогла в забігу на 800 метрів в рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2018, яка відбувалася у Берліні. Проте замість того, щоб святкувати, українка повернулася на доріжку і допомогла піднятися бельгійці Рене Ейкенс, яка впала по ходу забігу.

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Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. #EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe — European Athletics (@EuroAthletics) 7 августа 2018 г.

Нагадаємо, що українка фінішувала першою на чемпіонаті Європи в Берліні з результатом 2:00.38. У 2016 році в Амстердамі Наталя також стала першою, подолавши дистанцію за 1:59.70.

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