Сибіга розповів, скільки українців на Близькому Сході та чи є серед них постраждалі
- На Близькому Сході перебуває близько 250 тисяч українців, з якими консульські представники постійно підтримують контакт.
- У МЗС надали інформацію про те, чи є серед них постраждалі й закликали громадян України суворо дотримуватися правил безпеки.
Становище на Близькому Сході після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану разюче загострилося. Україна працює над забезпеченням консульської допомоги для наших громадян, які опинилися у країнах, що зазнають ударів.
Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга розповів усе, що відомо про українців на Близькому Сході.
Чи є постраждалі українці в державах Близького Сходу?
За даними МЗС, зараз в регіоні перебуває близько 250 тисяч українців, з ними постійно перебувають в контакті представники консульства.
Сибіга додав, що посольства України також працюють з місцевими службами, владами країн перебування та нашими європейськими партнерами.
Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації,
– зауважив міністр.
Він також отримав офіційне запевнення від влади ОАЕ у тому, що українські громадяни, які зараз перебувають на території країни, матимуть повноцінний захист та необхідну підтримку в умовах ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Під час телефонної бесіди з міністром закордонних справ ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном Сибіга також передав слова підтримки та солідарності від України до керівництва й народу ОАЕ, які останнім часом зазнають численних "безвідповідальних та агресивних" атак з боку Ірану.
Міністр зазначив, що спільно з європейськими партнерами українському МЗС уже вдалося організувати евакуацію частини громадян суходолом, зокрема, перемістити їх до безпечніших країн, серед яких Єгипет.
Андрій Сибіга звернувся до всіх українців, які перебувають у країнах Близького Сходу, із закликом суворо дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати рекомендації та постійно стежити за актуальними повідомленнями від українських посольств і консульств, а також від місцевих правоохоронних та надзвичайних служб.
Зауважте! Кожне з посольств у регіоні розробило форми для заповнення, щоб тримати оперативний зв'язок з максимальною кількістю громадян. З повним переліком посилань можете ознайомитися тут.
Які країни зазнавали атак з боку Ірану?
Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю, а також по американських військових об'єктах у кількох країнах Перської затоки. За інформацією іранського державного телебачення, під атаку потрапили: авіабаза Аль-Удейд у Катарі, база Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ та штаб П'ятого флоту США в Бахрейні.
Також повідомлялося про перехоплення цілей системами ППО США поблизу Ербіля в Іраку, де розташована американська авіабаза. У Йорданії серйозно постраждала авіабаза Муваффак ас-Салті. Окрім того, ракети влучили по території ОАЕ – в Абу-Дабі загинула одна людина. За деякими даними, вибухи пролунали й в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.
Також мішенню іранських дронів стала військова база Великої Британії на Кіпрі. Там підіймали літаки через загрозу.