Українці готові протистояти росіянам усе життя, – Зеленський

Росія вже 13-у добу веде підлу та криваву війну проти мирного народу України, який згуртувався, щоб захистити рідну землю. Президент Володимир Зеленський переконаний, що українці готові протистояти росіянам усе життя.

На одного українського солдата ми маємо десять російських

Глава української держави звернув увагу на безпрецедентну мужність українців, які голими руками зупиняють російську техніку. За словами Зеленського, у російських солдатів такої мужності немає.

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Він додав, якщо росіяни прийдуть в українські міста – розпочнеться повстанська війна. Водночас президент сказав, що проблемою України є те, що в Росії чисельніша армія.

На одного українського солдата ми маємо десять російських, на один український танк – 10 їхніх,

– заявив Зеленський.

Президент України зазначив, що те, як довго будуть стояти українців у війні проти Росії, "залежить не лише від нас".

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