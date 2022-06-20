Українці готові воювати лопатами, якщо не буде зброї, – Кулеба

20 червня 2022 , 06:40

Джерело:

ARD

Якщо партнери не передадуть зброю, то українці все одно оборонятимуться та протистоятимуть російській агресії. Якщо доведеться – то і лопатами, бо ця війна – це війна на виживання.

В українців незламна воля

Таку заяву в ефірі німецького телеканалу ARD озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Якщо ми не отримаємо зброю, добре, тоді ми будемо воювати лопатами. Але ми будемо оборонятися, тому що це війна за наше існування,
– сказав Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що в українців незламна воля до свободи. Водночас зброя дуже важлива, бо вона допоможе врятувати багато життів.

Зброя допоможе врятувати тисячі життів українців

Чим швидше ми отримаємо зброю, чим швидше її надішлють, тим більше нам допоможуть. Якщо зброя буде відправлена пізніше, ми все одно "подякуємо", але тоді багато буде втрачено даремно, багато людей загине, – додав Кулеба.

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Автор: Анастасія Лукашевська