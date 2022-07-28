Українці хочуть, аби нардепи заробляли на рівні "мінімалки"

Українці пропонують, аби для нардепів встановили рівень зарплати на рівні "мінімалки". Хочуть, щоб такі правила діяли під час воєнного стану.

Відповідна петиція з'явилась на сайті Офісу Президента. Вона набрала необхідну кількість підписів – понад 26 тисяч.

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Українці просять зменшити зарплату депутатам

Ініціатор петиції Олексій Тіняков просить встановити зарплату для всіх депутатів та міністрів на рівні мінімального окладу праці. Решту суми пропонують спрямувати на потреби населення та армії. Крім того, просять заборонити нарахування премій, надбавок та скасувати всі пільги.

У тексті петиції мовиться, що такі виплати слід встановити на час воєнного стану та 2 роки після нього.

Наразі петиція очікує на розгляд.

Зарплати чиновникам підняли

З 1 липня в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму. Тому Кабмін підняв зарплати державних службовців. Наприклад, посадовий оклад спеціаліста державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, збільшили з 5 100 до 5 300 гривень.

Оклад провідного спеціаліста, юрисдикція держорганів якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення зросла з 5 100 до 5 300 гривень.

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