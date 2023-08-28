Тиждень жили на кордоні Грузії та Росії: Тбілісі впустило 5 українців, яких депортували окупанти

Грузинська влада пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області. Їх окупаційна влада вивезла до Росії.

Про це повідомили в організації Unmode, яка допомагає херсонським в'язням. Також впустили ще одного українця, який в'їхав до Росії, після чого потрапив до фільтраційного табору.

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Грузія впустила шістьох українців

Влада Грузії 27 серпня вирішила впустити шістьох українців, яких загарбники вивезли до Росії.

Зараз правозахисники везуть чоловіків у безпечне місце, де вони зможуть відпочити. Після цього їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.

На поблажливість грузинської влади українців чекали 11 днів. Вони перебували в буферній зоні в жахливих умовах:

без теплих речей та ліків,

майже без їжі та води.

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Українці чекали цього понад тиждень

У ніч із 16 на 17 серпня грузинські прикордонники не впустили на територію країни п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких Росія вивезла на свою територію перед відступом, та ще одного українця, який виїхав до Росії та потрапив у фільтраційний табір.

У вересні минулого року, незадовго до відступу російської армії з Херсона, окупаційна влада вивезла з херсонських в'язниць через Крим близько 2500 ув'язнених. Більшість із них відправили в колонії на півдні Росії, де вони продовжували відбувати терміни, призначені українськими судами.

Голова організації Unmode Айдана Федосик розповіла, що після відбування термінів колишніх херсонських ув'язнених часто відправляють до судів, які визнають їхнє перебування на території Росії незаконним. Після цього їх поміщають у центри для тимчасового утримання іноземних громадян.

Українці категорично відмовлялися їхати назад до Росії, сподіваючись потрапити на Батьківщину транзитом через Грузію. Матір одного з чоловіків спілкувалася з журналістами. За її словами, силовики намагалися забрати сина з буферної зони назад у Росію. На щастя, його вдалося "відбити" силами решти українців та грузинських прикордонників. Після цього громадяни нашої держави намагалися перебувати якомога ближче до пункту пропуску Грузії.