Українці назвали дружні і ворожі до нас країни: промовиста інфографіка
Джерело:"Рейтинг"
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну показало, хто і як насправді ставиться до нашої держави. Безліч країн, від яких ще донедавна українці взагалі не чекали підтримки, проявили себе не лише словом, а й ділом.
Група "Рейтинг" оприлюднила результати п'ятого загальнонаціонального опитування українців. Респонденти, зокрема, висловили свою думку щодо того, які країни в умовах війни вони вважають друзями, а які – ворогами.
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Друзі України
На думку українців, найбільш дружніми до України сьогодні є:
- Польща.
- Литва.
- Велика Британія.
- США.
- Чехія.
Крім того, дружніми також вважають:
- Молдову;
- Словаччину;
- Туреччину;
- Францію;
- Словенію.
При цьому близько половини респондентів вказують, що друзями України є Угорщина, Грузія і Німеччина, ще третина опитаних – нейтральними.
Вороги України
Для переважної більшості українців Китай залишається нейтральною країною. А ось сприйняття північних та східних наших "сусідів" – більш ніж передбачуване. Так, ворогами України вважають:
- Росію – 98% респондентів;
- Білорусь – 84% опитаних.
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