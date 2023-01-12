Зеленський чи Залужний: кого українці назвали "політиком року"

Українці назвали політиком року президента Володимира Зеленського. Глава держави випередив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Центр Разумкова. Українцям запропонували самостійно назвати кандидата, кого вони вважають політиком 2022 року.

До речі Такий має вигляд божевілля, – Зеленський розповів про ситуацію в Соледарі й засідання Ставки

Зеленський отримав рекордну підтримку

59% опитаних назвали Володимира Зеленського політиком року. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний посів друге місце – 10% опитаних.

Третє місце розділили радник Офісу президента Олексій Арестович та п'ятий президент Петро Порошенко — за них висловилися 2,4%. Четверте місце посів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який набрав 1,7%.

Далі у списку йдуть радник глави ОП Михайло Подоляк та голова благодійного фонду Сергій Притула.

Зеленський після обрання на пост президента у 2019 році зберігає лідируючі позиції та навіть збільшив підтримку. У 2019 році його вважали політиком року 46% опитаних, у 2020 році – 15%, а в 2021 – 17%.

Політиком 2022 року Зеленського назвали більшість опитаних у всіх регіонах: 66,5% на Півдні, 61% – у Центральному регіоні, 57% – на Заході та 55% – на Сході країни.

Опитування проводилося з 21 грудня 2022 року до 3 січня 2023 року. Було опитано 2017 осіб методом особистого інтерв'ю у всіх областях України, окрім Донецької, Луганської та окупованих територій Донбасу, Криму, а також Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Статистична похибка не перевищує 2,3%.

Зеленський став людиною року