Росіянам пояснюють, що українці – не люди, – ГУР про інформаційні вкиди ворога

Росія продовжує поширювати абсурдні міфи про українців. Часто такі вигадки спрямовані на внутрішню аудиторію країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Зокрема, нещодавно у мережі почали поширювати фото плитки шоколаду, яка має назву "Смерть Алешки".

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У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що цей фейк спрямований на те, аби показати, що українці начебто хочуть смерті російських дітей.

Як зазначив речник ГУР МО, Росія щодня реалізовує цілу низку інформаційно-психологічних операцій проти України. Такі ІПСО спрямовані як на українців, так і на міжнародну аудиторію.

"Головне завдання Росії – деморалізувати українське суспільство та Сили оборони, посіяти зневіру, а також дискредитувати Україну, зокрема українську владу за кордоном перед нашими партнерами", – сказав Юсов.

Режим Путіна намагається дегуманізувати українців

Однак також певні фейки мають працювати і на самих росіян. Адже, за словами Юсова, Кремлю важливо підтримувати "геноцидний дух" серед власного населення.

Андрій Юсов Речник Головного управління розвідки Міноборони Так, як нацисти дегуманізували образ євреїв під час Другої світової війни, так само Владімір Путін та його режим чинить щодо українців в очах росіян. Росіянам пояснюють, що українці – не люди, що українських дітей не треба жаліти.

Речник ГУР МО зазначив, що Кремль поширює тези про захист якихось міфічних "рускіх людєй", а ось українців, мовляв, можна легко вбивати.

Андрій Юсов розповів про мету фейків Росії: дивіться відео

За геноцид українців має відповідати все російське суспільство

"Як зазначив представник Головного управління розвідки, мова ненависті чудово лягає на добре підготований ґрунт. Адже російське суспільство десятиліттями жило у такій пропаганді.

"Росіяни це "з'їдають" і не бачать якихось суперечностей. Причому, напевно, на підсвідомому рівні розуміють, що це не так", – припустив Юсов.

Однак, за його словами, жителям Росії простіше відігнати від себе такі думки.

Так зручно просто викреслити це і сказати, що цілий народ біля тебе – або не існує, або не гідний того, аби існувати. Це рашизм – нова форма нацизму у XXI столітті,

– наголосив Юсов.

Він додав, що за геноцид українців відповідальний не лише Путін та російська влада, а все російське суспільство, яке толерує такі речі.

Заяви російських пропагандистів: коротко