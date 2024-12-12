В Україні запустять проєкт повернення українців з-за кордону: з якою країною співпрацюватимуть

На початку 2025 року в Україні запланований початок пілотного проєкту щодо повернення українців з-за кордону. Їх хочуть повернути, зокрема, задля залучення в оборонну сферу.

Це анонсував радник президента України Олександр Камишін на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що відомо про план повернення українців з-за кордону

Як розповів Камишін, вже з перших місяців наступного року почне працювати українсько-німецька програма під егідою новоствореного Міністерства єдності щодо повернення українців на Батьківщину, де їх можуть залучити до роботи на об'єктах оборонної промисловості.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, як пише Die Welt, сподівається, що всі українці, які перебувають у Німеччині, швидко повернуться. За його словами, Київ вже обговорив технічні деталі повернення людей із федеральним урядом країни.

Ми домовилися з німецькою стороною та нашим новим міністром національної єдності працювати разом і знаходити рішення того, як ми можемо повернути всіх українців якомога швидше,

– заявив він.

Нагадаємо, на сайті Ради 3 грудня з'явився проєкт постанови про призначення Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності України, яке працюватиме із зовнішньо переміщеними особами, які, зокрема, перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії.