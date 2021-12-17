Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію: книжкові сайти не витримали

Старт "єПідтримки" обіцяли на 20 – 21 грудня. А проте вже 16 числа банки почали перераховувати українцям обіцяну главою держави тисячу гривень за вакцинацію.

Ці гроші головно повинні піти на підтримку бізнесу, який постраждав від пандемії. Тобто, витратити їх можна тільки на обмежений перелік товарів та послуг.

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Запрацювала "єПідтримка": люди почали отримувати гроші

Кілька українських банків вже 16 грудня почали нараховувати 1000 гривень на картки, відкриті за програмою "єПідтримка" (наразі мовиться про учасників бета-тестування послуги, загалом старт програми намітили на 20 – 21 грудня). Природно, люди одразу почали й витрачати їх.

Перший день виплат та витрат показав, що українці – нація, яка читає. На це звернув увагу в телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тим часом учасники бета-тестування своєю активністю "поклали" вже кілька популярних книжкових інтернет-магазинів. Класний показник того, що ми – нація, яка читає!

– написав він.

Коротко про те, як отримати "тисячу Зеленського"

Умови для отримання тисячі за вакцинацію:

Вік від 18 років і повний курс щеплення проти коронавірусу.

Реєстрація у додатку "Дія" і згенерований там сертифікат.

Заявка на отримання виплати (оформити до 29 грудня).

І відкрита картка в банку за програмою "єПідтримка".

Витратити ці гроші можна на:

Культуру (книги, кіно, театр, концерти).

Спорт (спортивні клуби, фітнес тощо).

Транспорт (Укрзалізниця, внутрішні авіарейси).

Як отримати тисячу гривень за вакцинацію: інструкція у відео

також президент Зеленський анонсував, що згодом буде змога купити ліки за ці 1000 гривень, але тільки для людей, старших за 60 років.

Повний текст публікації Михайла Федорова у телеграмі:

Тим часом учасники бета-тестування своєю активністю "поклали" вже кілька популярних книжкових інтернет-магазинів. Класний показник того, що ми – нація, яка читає!