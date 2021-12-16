Українці почали отримувати "тисячу Зеленського"

Вакциновані українці 16 листопада почали отримувати тисячу гривень, яку ініціював Володимир Зеленський. Гроші надійшли на окрему картку – "єПідтримка".

Наразі гроші отримали ще не всі. Спершу вони надійшли користувачам "Монобанку".

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На що можна витратити гроші

Квитки на поїзд чи літак в межах України;

квитки у кіно, театри, концертні зали, виставкові центри та музеї;

абонементи у спортзали, фітнес-центр, басейни;

книги.

Чому тисяча прийшла швидше ніж 19 грудня

Клієнтам "Монобанку" нарахували гроші раніше, бо фінустанова вирішила оплачувати їх одразу після надання заяви. "З державою ми проведемо розрахування самі", – наголосили у банку.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що Мінекономіки надсилатиме гроші з 20 – 21 грудня. Однак він попередив, що кошти можуть надійти й через 10 днів після того, як залишити заявку.



Українці отримали гроші за вакцинацію / Скриншот 24 каналу

У Мінцифри прогнозують збій у Дії

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров припустив, що 19 грудня реєстри Дії можуть не витримати та "впасти". Все через прогнозований наплив охочих отримати "тисячу Зеленського". Наразі у відомстві роблять все можливе, аби додаток у цей день працював без перебоїв.

Тисяча за вакцинацію: що відомо

Подати заявку на отримання грошей за вакцинацію можна за допомогою "єПослуги" в додатку "Дія" з 13 грудня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що впродовж перших 2 діб заявки залишили понад пів мільйона українців.

Загалом на виплату "тисячі Зеленського" вже виділили 8 мільярдів доларів.

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