Росія дозволила турецькому омбудсмену відвідати місця, де утримують українських полонених

Росія дозволила головному омбудсману Туреччини відвідати українських полонених. Дату візиту не повідомляли.

Росія й далі не дотримується Женевських конвенцій, пише 24 Канал з посиланням на Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

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Що відомо про візит омбудсмана Туреччини до наших полонених

Росія погодила візит головному омбудсману Туреччини Шерефу Малкочу, який, як і в Україні, відвідає місця, де утримуються військовополонені. Дата його візиту поки лишається невідомою,

– написав Дмитро Лубінець.

Про візит турецького омбудсмана представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Юрій Ковбаса розповів на зустрічі з членами родин полонених військовослужбовців військової частини 3033.

Також рідним полонених розповіли, що, згідно з Женевськими конвенціями, щодо репатріації військовополонених, то першими повертають:

тяжкохворих,

тяжкопоранених,

жінок.

Також першими намагаються повернути тих, хто:

утримується у ворожому полоні з 2014 року;

потрапив у полоні, або вважається зниклим безвісти чи загиблим з однієї сім'ї;

засуджених.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповідали, що додому вдалось повернути 3767 українців та українок. Майже всі потребували довгого лікування та реабілітації, адже Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей.