"Моє серце в полоні": по всій Україні рідні полонених проводять акції

Багато українських захисників досі в російському полоні. Вони перебувають у нелюдських умовах, адже Росія порушує всі міжнародні норми щодо утримання полонених, а також норми моралі. Наших оборонців принижують і катують.

24 Канал повідомляв, що в Харкові рідні захисників Маріуполя вийшли на акцію. Понад 2 тисячі оборонців Маріуполя досі в полоні росіян. Рідні не знають, що із ними, бо з багатьма востаннє зв'язувалися під час бойових дій на "Азовсталі", тобто 580 днів тому.

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Рідні полонених провели акцію 10 грудня

Загальноукраїнська акція мала назву "Не мовчи! Полон вбиває!" Вона пройшла 10 грудня в низці міст: Києві, Кривому Розі, Кременчуці, Львові, Черкасах, Вінниці, Хмельницькому. Зокрема у Львові понад сто родин зібралися біля оперного театру.

Мені здається, що їх вивезли у Росію. Я хочу почути голос свого сина і три слова: "Мамо, я живий",

– говорить Наталія Харів, мама військовополоненого азовця Назара Харіва.

Вона зазначила, що невідомість убиває, а часто рідні можуть щось дізнатися про своїх дітей, батьків, братів і сестер тільки із розповідей тих, хто вийшов із полону.

Рідні полонених провели акцію 10 грудня 2023: дивіться відео "Радіо Свобода"

"Не плач, нас полонили": що рідні знають про долю полонених

Еля, дружина військового 74-ї бригади, яка прийшла на акцію у Дніпрі, говорить: новин про чоловіка немає цілий рік.

Мій чоловік сказав: "Киць, не плач, нас взяли в полон". І зв'язок обірвався. Що він у полоні – підтверджено Червоним Хрестом ще в травні минулого року. Виплати нам виплачують, частина допомагає організаційно. Але нам гроші не потрібні – треба, щоб рідні були вдома. За рік не обміняно жодного розвідника. Їх катують, їх засуджують за злочини, яких вони не скоювали. Ми навіть не знаємо достеменно, у яких умовах вони утримуються. Рівно рік, як у мене немає новин – ні де він, ні який стан. Взагалі нічого,

– каже жінка.

Київську акцію відвідали кілька сотень людей. На ній були і бійці, які пройшли полон, – військова медикиня і командирка підрозділу "Янголи Тайри" Юлія Паєвська ("Тайра") та колишня пресофіцерка бригади "Азов" Валерія Суботіна ("Нава"). Захід мав назву "Втрачений зв'язок": учасники стали в коло, говорячи, що стоять щитом за наших військовополонених.

Акція "Втрачений зв'язок", Київ, 10 грудня 2023 / Фото "Громадське"

Долучилися представники бригад, міжнародних організацій, волонтерів та благодійників. Акцію відвідали представники Міністерства у справах ветеранів і Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Рідні тримали плакати із щемливими написами:

"Моє серце в полоні";

"Боріться за них так, як вони боролись за нас";

"Поки ми святкуємо – їх катують";

"Кричи про них тут, поки вони кричать через тортури там";

"Вони теж чекають на диво";

"Поверніть сенс мого життя";

"У полонених азовців гниють рани – у байдужих гниє душа";

"Я ще в полоні, поки там "Азов";

"Поки хтось у полоні свят – вони на свята в полоні";

"Сину, обіймаю крізь космос, бережи себе".

Також на фото з акції часто можна побачити заклики звільнити батька, сина, брата і загалом - захисників "Азовсталі".

До чого закликають організатори акції

Влада разом із суспільством мають схаменутися і спрямувати зусилля на те, щоб повернути волю своїм полоненим дочкам і синам. Бо без цього шанси здобути перемогу в битві за право визначати долю набагато нижчі,

– говорить керівниця громадської організації "Жінки зі сталі" та організаторка демонстрації у Києві Наталія Зарицька.

Про українських полонених згадують не так часто в медіапросторі, а дарма. Важливо постійно нагадувати про наших у полоні, бо так ми наблизимо їх повернення. Плакат, присвячений захисникам "Азовсталі", ще висить на Софійській площі в Києві. Прийшовши подивитися на ялинку – задонатьте на ЗСУ! Війна триває, пам'ятаймо про це!

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Що зараз із доступом України до полонених

4 грудня стало відомо, що Росія вперше допустила Україну до військовополонених. 119 наших героїв показали по відео. Як повідомив Лубінець, цього було непросто досягти. До кінця року таких відеозустрічей буде ще три. Деяким полоненим окупанти дозволили записати відео до рідних і навіть подзвонити.