Портал створено Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE) за підтримки Посольства України в Польщі та Українського Освітнього Хабу, передає 24 Канал.

Що відомо про новий сайт для українців у Польщі?

Єдиний інформаційний портал "UA4YOU" працює українською мовою і доступний безкоштовно у будь-який час доби.

Портал для українців запустили у Польщі / фото пресслужби

Користувачі ресурсу можуть обрати для себе актуальну тему, знайти необхідну інформацію, отримати чіткі і коректні інструкції, адреси установ та готові зразки документів. Крім цього, тут зібрані проєкти та громадські організації за воєводством або напрямом діяльності.

Уся інформація подана у зручному форматі, ґрунтується на офіційних джерелах і регулярно оновлюється.

Платформа "UA4YOU" допоможе звести всю інформацію про діяльність українських організацій, різних асоціацій про активність українців в Польщі на одну платформу. Ця платформа є відкритою, яка дозволяє наповнювати інформаційними потоками, даними й вони допоможуть нашим громадянам краще себе почувати в Польщі, розуміти, що відбувається, й, звичайно, ефективно функціонувати, працювати, вчитися,

– наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Боднар.

Заступниця Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська розповіла, що ресурс "UA4YOU" містить дані про ключові питання життя за кордоном. За її словами, ініціатива допоможе українцям не лише адаптуватися, а й підтримувати зв’язок із Батьківщиною – завдяки інформації про українські школи, культурні події, спільноти та спільні проєкти.

"Ми створили "UA4YOU" з душею і любов’ю до України та українців. Тут є все, що допоможе влаштувати життя у Польщі: від пошуку роботи і навчання до психологічної підтримки та культурних подій", – вказала виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) Марія Богуслав.

Координаторка Мережі Українських Освітніх Хабів додала, що ресурс вміщатиме базу громадських організації Польщі, які функціонують для українців, а також актуальні проєкти. Що найголовніше – "UA4YOU" створює відчуття, що свої завжди поруч.

Як пройшла презентація порталу для українців / фото пресслужби

"UA4YOU" дає змогу кожному долучитися до наповнення ресурсу. Організатори закликають українців ділитися корисною інформацією, яка допоможе їх співгромадянам.