Портал створено Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE) за підтримки Посольства України в Польщі та Українського Освітнього Хабу, передає 24 Канал.
Що відомо про новий сайт для українців у Польщі?
Єдиний інформаційний портал "UA4YOU" працює українською мовою і доступний безкоштовно у будь-який час доби.
Портал для українців запустили у Польщі / фото пресслужби
Користувачі ресурсу можуть обрати для себе актуальну тему, знайти необхідну інформацію, отримати чіткі і коректні інструкції, адреси установ та готові зразки документів. Крім цього, тут зібрані проєкти та громадські організації за воєводством або напрямом діяльності.
Уся інформація подана у зручному форматі, ґрунтується на офіційних джерелах і регулярно оновлюється.
Заступниця Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська розповіла, що ресурс "UA4YOU" містить дані про ключові питання життя за кордоном. За її словами, ініціатива допоможе українцям не лише адаптуватися, а й підтримувати зв’язок із Батьківщиною – завдяки інформації про українські школи, культурні події, спільноти та спільні проєкти.
"Ми створили "UA4YOU" з душею і любов’ю до України та українців. Тут є все, що допоможе влаштувати життя у Польщі: від пошуку роботи і навчання до психологічної підтримки та культурних подій", – вказала виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) Марія Богуслав.
Координаторка Мережі Українських Освітніх Хабів додала, що ресурс вміщатиме базу громадських організації Польщі, які функціонують для українців, а також актуальні проєкти. Що найголовніше – "UA4YOU" створює відчуття, що свої завжди поруч.
Як пройшла презентація порталу для українців / фото пресслужби
"UA4YOU" дає змогу кожному долучитися до наповнення ресурсу. Організатори закликають українців ділитися корисною інформацією, яка допоможе їх співгромадянам.