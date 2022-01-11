Українці продають в Росію елітні труни "Патріот": вартість сягає понад 200 тисяч гривень
11 січня 2022 , 09:26Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Українці виготовляють для Росії труни "Патріот" з символікою країни-агресорки. Коштують елітні домовини понад 570 тисяч рублів (близько 208 тисяч гривень).
Оголошення про продаж елітних українських трун публікують на російських сайтах. Там домовини позиціюють як елітний імпортний товар.
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Модель "Патріот" з російською символікою, двокришкова з цінних порід дерева. Виробництво: Україна,
– мовиться в описі товару.
Елітні труни виготовляють з таких порід:
- сосна;
- вільха рожева;
- тополя;
- ясен.
Ручки домовин – на бронзових кріпленнях. Також для оздоблення трун використовують сусальне золото.
Труни "Патріот" продають у Росії" / Скриншот "РБК-Україна"
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