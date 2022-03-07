Українці продовжують захоплювати техніку російських окупантів: фото трофеїв
7 березня 2022 , 18:05Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Українські військові продовжують знешкоджувати російських загарбників. За 12 днів війни ЗСУ може похизуватися чималою колекцією трофеїв.
Нові поступлення продемонстрував Генеральний штаб Збройних Сил України.
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Поповнення ворожої техніки
Український народ продовжує бити російських окупантів та захоплювати нові трофеї. Разом переможемо! Слава Україні!,
– пишуть на своїй фуйсбук-сторінці українські військові.
Українці продовжують захоплювати техніку російських окупантів: фото трофеїв / Фото Генеральний штаб ЗСУ
Українці продовжують захоплювати техніку російських окупантів: фото трофеїв / Фото Генеральний штаб ЗСУ
Українці продовжують захоплювати техніку російських окупантів: фото трофеїв / Фото Генеральний штаб ЗСУ
Українці продовжують захоплювати техніку російських окупантів: фото трофеїв / Фото Генеральний штаб ЗСУ
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