Українські військові продовжують знешкоджувати російських загарбників. За 12 днів війни ЗСУ може похизуватися чималою колекцією трофеїв.

Нові поступлення продемонстрував Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Поповнення ворожої техніки

Український народ продовжує бити російських окупантів та захоплювати нові трофеї. Разом переможемо! Слава Україні!,

– пишуть на своїй фуйсбук-сторінці українські військові.



Українці продовжують захоплювати техніку російських окупантів: фото трофеїв / Фото Генеральний штаб ЗСУ



Українці продовжують захоплювати техніку російських окупантів: фото трофеїв / Фото Генеральний штаб ЗСУ



Українці продовжують захоплювати техніку російських окупантів: фото трофеїв / Фото Генеральний штаб ЗСУ



Українці продовжують захоплювати техніку російських окупантів: фото трофеїв / Фото Генеральний штаб ЗСУ

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