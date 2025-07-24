Ми почули і готові до змін, – у Зеленського відреагували на масові протести щодо НАБУ і САП

У Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Тернополі, Сумах та інших містах два дні проходять протести проти законопроєкту №12414. Президент Володимир Зеленський вже відреагував на це, що є свідченням демократії.

Про це 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк, зазначивши, що влада чує українців, які хочуть знати, в якій країні їм жити. Такі події стали б викликом для авторитарних країн.

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Подоляк відреагував на масові протести щодо НАБУ і САП

Радник глави ОПУ зауважив, що попри війну Україна показує, що в неї є громадянське суспільство, яке чітко знає, в якій країні воно хоче жити, й доводить, що може захищати фундаментальні цінності. Якщо держава хоче внести зміни, українці можуть висловитись проти.

Президент доволі швидко сказав, що ми (влада – 24 Канал) чуємо суспільство і готові працювати, щоб ключова антикорупційна інституція в Україні була дійсно ефективною та незалежною. Це підкреслює силу України,

– сказав він.

За словами Подоляка, ці події шокують Росію, адже вона не може усвідомити перехід подій в іншій державі, де є демократія. Так, люди виходять не за чи проти когось, вони хочуть знати архітектуру країни, в якій будуть жити.

Зверніть увагу! На тлі протестів Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту про незалежність антикорупційних органів, який сьогодні буде внесений до Верховної Ради України.

На думку радника глави ОПУ, в країні не можуть існувати абсолютно автономні правоохоронні органи. Мін'юст США, для прикладу, контролює усі спецслужби країни, може призначити аудит та перевірки.

"Зрозуміло, що після 2014 року антикорупція – це фундаментальна цінність, яку готове захищати суспільство. Держава на це реагує без конфліктів чи заборон", – наголосив Подоляк.

За його словами, партнери України, а саме США та Європа, хочуть бачити "прозорість" та розуміти, як країна бореться з корупцією. Цього хоче і Зеленський, тому влада не забороняє протести, на яких українці хочуть ще більшої "прозорості".

Ми почули і готові до змін. Це лякає будь-який авторитарний режим. Це підкреслює демократичну природу України,

– підсумував він.

Радник глави ОПУ додав, що згодом конструкція правоохоронних органів мають провести аудити роботи, зокрема вироки чиновникам чи бізнесменам, та проводити перевірки витоку інформації.