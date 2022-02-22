Українці розробили сервіс для моніторингу російських військ біля кордонів

Росія оточила українські кордони своїми військами. Аби відслідковувати активність ворога, київські айтівці запустили автоматичний сервіс.

Так, запустили інтерактивну мапу, на якій можна моніторити активність російської армії біля кордонів. Творці проєкту наразі хочуть залишитись анонімними.

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Звідки беруть інформацію

Дані для проєкту беруть з супутників. Їх аналізують, а потім на карту наносять позначки про поточні позиції російських військ. Динаміку теж враховують.

Поки сайт працює в тестовому режимі. Можна натиснути на геолокацію розміщення військ та отримати супутникові знімки.



Мапа російських військ / Скриншот з сайту

Бот у твітері

Також розробники створили бот у твітері, який пише про нові виявлення та інші дані.

Тепер волонтери працюють, аби отримати більш якісні знімки від європейських операторів. Надалі планують покращувати інтерфейс та залучати аналітиків й модераторів для поліпшення аналізу даних.

Війська Росії біля кордонів: головне

Росія ще з осені 2021 року поступово стягувала свої війська до українських кордонів. Москва прикривалась плановими навчаннями.

У лютому Кремль заявив про відведення військ, однак українська влада каже, що насправді цього не сталось. Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що біля кордонів перебувають близько 150 тисяч військових Росії.

Війська Москва стягнула і до Білорусі. Разом з Мінськом вони проводили навчання "Союзна рішучість-2022", які мали закінчитись 20 лютого. Проте після цієї дати сили так і не відвели.

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