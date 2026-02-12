"Все що відбувається – це просто жах": кого затримують агенти ICE під час перевірок у США

На тлі нової міграційної політики, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа, ICE посилила перевірки, що спричинило хвилю протестів у США. Українці в США занепокоєні посиленням дій міграційної служби ICE, яка дедалі частіше проводить жорсткі рейди без чіткого розбору статусу людей.

Побоювання навіть серед легальних мешканців продовжують зростати. Про це в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу розповіли представники української діаспори в США.

Дивіться також "Якщо мене "пов'яжуть", куди заберуть дітей?": українка в США розповіла про рейди ICE

Кого затримують агенти ICE?

Представники української діаспори зазначають, що тепер під перевірки можуть потрапити не лише нелегальні мігранти, а й люди з легальним статусом, включно з власниками американських паспортів.

Українець Василь, який майже 20 років проживає у США та має американське громадянство, розкритикував дії міграційної служби ICE, заявивши, що боротьба з нелегальною міграцією перетворилася на хаотичні та надмірно жорсткі рейди.

За його словами, сама ідея навести лад у міграційній сфері є правильною, однак спосіб її реалізації викликає серйозне занепокоєння.

Василь мешкає у Техасі та працює в компанії з ремонту побутової техніки. Серед його колег багато мігрантів, які, за його словами, активно користуються спеціальними застосунками, що попереджають про присутність агентів ICE у певних районах. Нещодавно один із працівників отримав повідомлення про перевірки біля складу-магазину, де правоохоронці зупиняли техніків та перевіряли їхні документи.

Українець зазначає, що в Техасі ситуація наразі відносно спокійна, однак на початку року поблизу кордону з Мексикою відбувалися жорсткі рейди. В інших штатах, зокрема у Міннесоті, ситуація, за його словами, значно напруженіша.

Оскільки у США проживає велика кількість українців, зокрема тих, хто перебуває під тимчасовим захистом, ситуація з діями ICE безпосередньо стосується й громадян України. Представники діаспори наголошують, що посилення міграційного контролю створює додаткові ризики навіть для законослухняних мешканців країни.

Які незаконні дії чинять представники Міграційної служби в США?