Український екіпаж зробив перший постріл з Leopard 2A6: історичні кадри
Джерело:Олексій Макеєв
Захисники проходять військові навчання в Німеччині. Поблизу міста Мунстер вони опановують важкі танки Leopard 2.
Про це 20 лютого написав посол України в Німеччині Олексій Макеєв.
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"Перший постріл українського екіпажу на німецькому танку Leopard 2A6 під час тренувань на військовому полігоні у місті Мунстер, Німеччина! Зняли сьогодні з борта німецького бронетранспортера Фукс", – повідомив Макеєв.
Українські захисники опановують Leopard 2A6: дивіться відео
Тренування на ЗРК Patriot
Військові ЗСУ також опановують у Німеччині ЗРК Patriot. Вони тренуються 6 днів на тиждень. Повітряні сили опублікували фото навчань.
Загалом тренування відбувається на трьох станціях. У Збройних силах ФРН зазначили, що українцям вдається швидко вчитися. Мотивація висока, тому що всі знають, про що йдеться, – зазначив німецький офіцер.
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