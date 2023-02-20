Український екіпаж зробив перший постріл з Leopard 2A6: історичні кадри

Захисники проходять військові навчання в Німеччині. Поблизу міста Мунстер вони опановують важкі танки Leopard 2.

Про це 20 лютого написав посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

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"Перший постріл українського екіпажу на німецькому танку Leopard 2A6 під час тренувань на військовому полігоні у місті Мунстер, Німеччина! Зняли сьогодні з борта німецького бронетранспортера Фукс", – повідомив Макеєв.

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Тренування на ЗРК Patriot

Військові ЗСУ також опановують у Німеччині ЗРК Patriot. Вони тренуються 6 днів на тиждень. Повітряні сили опублікували фото навчань.

Загалом тренування відбувається на трьох станціях. У Збройних силах ФРН зазначили, що українцям вдається швидко вчитися. Мотивація висока, тому що всі знають, про що йдеться, – зазначив німецький офіцер.

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