Більшість українців вважає, що події в державі розвиваються у неправильному напрямі

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Українці загалом не надто позитивно оцінюють те, як розвивається держава. На думку більшості населення, подолати вагомі проблеми Україні не вдасться протягом наступних кількох років.

Джерело:

Центр Разумкова

Лише 24% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі. При тому 61% українців дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі.

Тим часом Рейтинг Зеленського продовжує зростати: його підтримує понад чверть населення

Оцінка процесів, що відбуваються в країні

Проте, як відзначають соціологи, ці оцінки є дещо кращими, ніж у березні цього року. Тоді лише 18% опитаних дотримувалися думки, що події в країні розвиваються у правильному напрямі, а 66% – що вони розвиваються в неправильному напрямі.

Як подолати проблеми

Менше чверті – 23% опитаних – вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Для порівняння: у березні цю точку зору поділяли 19%, 46% – що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі.

Тим часом 20,5% українців вважають, що держава не здатна їх подолати взагалі (у березні було трохи менше –  19%).

Зазначимо: у квітні найбільшими проблемами українці назвали війну, зарплати та корупцію.  Серед іншого українців хвилює відсутність підтримки малого й середнього бізнесу, зростання рівня злочинності та недоступність якісної освіти.

Що відомо про це опитування?

Його провів Центр Разумкова 22 – 29 квітня 2021 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Усього опитали 2 021 респондента у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.