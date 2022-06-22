Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати від 5 000 до 30 000 євро

Кожен громадянин України, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію. Її розмір – від 5 000 до 30 000 євро.

Українці можуть отримати до 30 000 євро компенсації

Потрібно встигнути подати заяву впродовж чотирьох місяців від моменту порушення ваших прав. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

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Таку заяву потрібно подати до Європейського суду з прав людини. Зробити це треба не пізніше від 16 січня 2023 року.

Як подати заяву: покрокова інструкція

Заповніть форму на сайті: https://espl.com.ua Завантажте документ на комп'ютер, роздрукуйте, покладіть у конверт та наклейте на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично при заповненні заяви на сайті) Надішліть заяву в одному з відділень Укрпошти

Зазначається, що можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно. Термін розгляду заяви може становити від одного року.

Перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ:

загибель родича;

зруйноване житло;

поранення,;

незаконне позбавлення волі;

катування;

зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо.

У "Дії" можна зареєструвати пошкоджене майно й отримати відшкодування

якщо у вас виникли питання щодо допомоги та формування заяви, то зверніться до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті.

За 119 днів широкомасштабного вторгнення російські окупанти знищили або пошкодили чимало цивільної інфраструктури і майна українців. Громадяни можуть зафіксувати руйнування та відшкодувати збитки, завдані війною.

Так, власник пошкодженого або зруйнованого будинку чи квартири може подати заявку самостійно через "Дію" – на сайті або завдяки застосунку. Якщо ж у громадянина немає можливості скористатись онлайн-реєстрацією, то це можна зробити через ЦНАП або за допомогою нотаріуса.

Після того, як громадянин подав заявку, органи місцевого самоврядування створюють спеціальну комісію, яка й займеться оглядом пошкодженого майна заявника. На основі дій яких згодом й відбуватиметься відкшкодування.

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