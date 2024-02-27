Запрошуємо повернутись, – Кулеба звернувся до українців, які виїхали під час війни

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до громадян України, які виїхали за кордон під час війни. Український міністр закликав їх розглянути варіант повернення.

Очільник Міністерства закордонних справ сказав про це в інтерв'ю ірландській газеті. Український міністр подякував Ірландії за прихисток понад 100 тисячам українців з 24 лютого 2022 року, за десятки мільйонів євро гуманітарної допомоги та іншу підтримку.

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Що сказав Кулеба українцям, які виїхали під час війни

Дмитро Кулеба запевнив, що Україна поважає індивідуальний вибір кожної людини. Проте він закликав всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому.

Ми розуміємо, що деякі люди не можуть мати такого вибору через стан здоров'я чи інші особисті обставини. Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися і допомогти Україні боротися і вижити своїм безпосереднім особистим внеском,

– сказав глава МЗС.

До речі, за оцінками, з початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали 6 мільйонів людей. Більшість із них – до Євросоюзу.

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