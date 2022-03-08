Українці захищають увесь світ, який зараз насолоджується життям, – Зеленський про війну

Володимир Зеленський заявив, що українці захищають цінності, які поділяють усі сучасні люди, всі, хто насолоджується життям. Тому світ повинен допомогти країні у боротьбі з агресором.

Український лідер в інтерв'ю телеканалу прокоментував відчайдушну боротьбу українського народу за свою землю та закликав міжнародну спільноту допомогти.

Читайте також Це ультиматум, до якого Київ не готовий, – Зеленський про вимоги Росії щодо псевдореспублік

Українці зараз захищають весь світ

Зеленського попросили прокоментувати його слова про те, що якщо Україна впаде, то впаде і Європа. Він зазначив, що українці захищають цінності, які поділяють усі сучасні люди, не лише молоде покоління, а всі, хто насолоджується життям. Однак український народ теж має право на ці цінності.

Якщо ви дозволите Росії знищити зараз ці цінності, то це буде кінцем. Адже Україна зараз захищає всіх,

– наголосив Зеленський.

Президент закликав міжнародну спільноту допомогти Україні, тому зараз всі українці – це армія Європи.

Нагадаємо, основним проханням українців до Заходу є допомогти зі закриттям неба.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!