"Героям слава": українці запустили флешмоб із формою збірної, серед них – Кулеба

УЄФА вимагає від України прибрати з форми "Героям слава". Таке рішення неабияк обурило українців. Вони підтримують форму своєї збірної, запустивши у фейсбуці флешмоб – з обкладинками, на яких – це гасло.
До акції у соцмережі приєднався і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Головний дипломат країни розмістив на обкладинці форму збірної.
До теми Гасло на формі української збірної слушне, – у Зеленського відреагували на скандал
До флешмобу приєднався глава МЗС
Фото очільник МЗС підписав лаконічно і влучно "Слава Україні". Відповідь ж можна прочитати на комірці, що на зображенні.
В ОП вважають, що гасло – слушне
Зазначимо, що раніше на скандал через гасло, яке близьке кожному українцеві, відреагували і у президента Зеленського. В ОП вважають, що "Героям слава" – місце на формі збірної і жодних застережень щодо цього немає. А в УЄФА, додали в Офісі Президента, мають ухвалювати рішення без жодного політичного впливу.
Українці міняють обкладинки у фейсбуці
Не сумніваються в тому, що форму збірної міняти не варто, і тисячі українців. Обкладинки у фейсбуці забарвлюються у синьо-жовте. І таких обкладинок щохвилини стає все більше.Важливо! Обурені рішенням УЄФА українці масово штурмують сайти організації та сторінку російського МЗС. Адже саме країна-агресор обурилась через нову форму збірної України.
Коротко про скандал з формою української збірної:
- Нову форму української збірної з футболу представили 6 червня. На футболці – карта України, звісно з Кримом, а також гасла – "Слава Україні" та "Героям слава".
- Українці з захопленням зустріли нову форму.
- Невдоволення одразу висловила Москва. Мовляв, Крим – російський, а гасло "Героям слава" – націоналістичне.
- Після скарги Росії в УЄФА висунули вимогу прибрати з форми "Героям слава".