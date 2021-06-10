"Героям слава": українці запустили флешмоб із формою збірної, серед них – Кулеба

УЄФА вимагає від України прибрати з форми "Героям слава". Таке рішення неабияк обурило українців. Вони підтримують форму своєї збірної, запустивши у фейсбуці флешмоб – з обкладинками, на яких – це гасло.

До акції у соцмережі приєднався і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Головний дипломат країни розмістив на обкладинці форму збірної.

До теми Гасло на формі української збірної слушне, – у Зеленського відреагували на скандал

До флешмобу приєднався глава МЗС

Фото очільник МЗС підписав лаконічно і влучно "Слава Україні". Відповідь ж можна прочитати на комірці, що на зображенні.

В ОП вважають, що гасло – слушне

Зазначимо, що раніше на скандал через гасло, яке близьке кожному українцеві, відреагували і у президента Зеленського. В ОП вважають, що "Героям слава" – місце на формі збірної і жодних застережень щодо цього немає. А в УЄФА, додали в Офісі Президента, мають ухвалювати рішення без жодного політичного впливу.

Українці міняють обкладинки у фейсбуці

Не сумніваються в тому, що форму збірної міняти не варто, і тисячі українців. Обкладинки у фейсбуці забарвлюються у синьо-жовте. І таких обкладинок щохвилини стає все більше.

Коротко про скандал з формою української збірної:

Нову форму української збірної з футболу представили 6 червня. На футболці – карта України, звісно з Кримом, а також гасла – "Слава Україні" та "Героям слава".

Українці з захопленням зустріли нову форму.

Невдоволення одразу висловила Москва. Мовляв, Крим – російський, а гасло "Героям слава" – націоналістичне.

Після скарги Росії в УЄФА висунули вимогу прибрати з форми "Героям слава".