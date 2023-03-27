Українці зібрали велетенську суму, купуючи "Міцну сіль": гроші витратять на дрони для ГУР
Джерело:Михайло Федоров
Українцям вдалося зібрати чималу суму на дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Потрібну суму зібрали в рамках проєкту "Міць. Українська кам'яна".
Віцепрем'єр Михайло Федоров повідомив, що українцям вдалося зібрати понад 58 мільйонів гривень через UNITED24 на дрони-камікадзе для ГУР. Тепер розвідка отримає понад 2200 безпілотників FPV.
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ГУР МО отримає 2200 безпілотників
"Це стало можливим завдяки кожному, хто придбав свою пачку міці. А також внескам наших донорів та бізнесу, який більше року безупинно підтримує армію", – написав Федоров.
Він зазначив, що наприкінці проєкту Rozetka та "Сільпо" взяли на себе частину витрат на собівартість солі. Другу частину покрили донори UNITED24.
Тож кожна гривня збору (500 гривень з кожної пачки) направляється на дрони-камікадзе. Щоб усі українські міста були звільнені якнайшвидше,
– зазначив Федоров.
Віцепрем'єр повідомив, що понад 8 мільйонів гривень зібрали завдяки розіграшу п'ятьох пачок солі з автографом начальника ГУР Кирила Буданова.
Кабмін дав старт масовому виробництву дронів в Україні
- Раніше Михайло Федоров повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.
- За його словами, це "історичне рішення, яке може пришвидшити нашу перемогу та розвинути ринок БпЛА в Україні".
- Згідно з постановою, виробникам дронів було піднято прибуток на 25%, на відміну від попередніх 1% на іноземні комплектуючі та 30% на власні товари та послуги.
- Федоров констатував, що проєкт Армія дронів з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БпЛА.