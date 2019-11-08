Українці – рушійна сила економіки Польщі, – Rzeczpospolita

З 2014 року польська економіка зросла на 22%. При цьому Українці додали приблизно 2,5% до ВВП Польщі.

Якби не масовий наплив українських імігрантів на тамтешній ринок праці, який сягнув практично мільйона осіб минулого року, цей ріст, очевидно, був би нижчим, пише оглядач видання Rzeczpospolita Гжегож Семенчик. Але при цьому він б'є на сполох: нестабільна ситуація більшості імігрантів, які працюють у Польщі, створює ризик того, що вони підуть геть, коли зовнішні умови зміняться.

Цікаво: Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився

За останні п'ять років імігранти зі Сходу зробили практично той же внесок у зростання ВВП, як і поляки, зайняті на ринку праці. Попри таку ситуацію, ми не турбуємося про те, щоб вони залишилися у нашій країні,

– пишет Гжегож Семенчик.

Роль, яку відіграли українці у польській економіці, була особливо значуща у 2018 році, коли кількість працівників-поляків зменшилася. В той же час, кількість працюючих у Польщі імігрантів з України, яка почала активно рости у 2014 році, минулого року могла перевищити навіть мільйон. Офіційна статистика про зайнятість у Польщі, однак, охоплює їх невеликою мірою. Найширший показник, заснований на опитуванні робочої сили, – BAEL – свідчить про те, що в 2018 році на Польщу працювали 16,5 млн осіб від 15 років.

З 2013 року ця кількість збільшилася приблизно на 900 тисяч. За умов розгляду масштабів іміграції ріст зайнятості був би удвічі вищим. "Наші результати показують, що ріст польської економіки останніми роками був набагато працеємнішим, ніж передбачалось раніше", – вважають економісти.

Це викликає занепокоєння, тому що Польща не може розраховувати на наплив імігрантів у його теперішньому темпі. Уже в 2018 році, вперше з 2014-го, цей темп уповільнився. "Покращення економічної ситуації в Україні не сприяє еміграції жителів", – резюмує автор статті.

Читайте також: Крах світової економіки невпинно наближається, – Le Figaro