Українці Кравець і Кучер програли матч Кубка Туреччини колишній команді Селезньова
У першому домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка Туреччини "Кайсеріспор", за який грають українці Олександр Кучер та Артем Кравець, програв колишній команді Євгена Селезньова "Акхісар" – 1:2.
Кравець відіграв повний поєдинок, а Кучер вийшов на заміну на 10 хвилині замість травмованого партнера.
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Додамо, що матч-відповідь на полі чинного володаря трофея відбудеться 22 січня.
Нагадаємо, що 10 січня Євген Селезньов офіційно став гравцем іспанської "Малаги". Клуб орендував гравця у турецького "Аксіхара".
Джерело: 24 Канал
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