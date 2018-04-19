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Українці перемогли збірну Італії на Чемпіонаті світу з хокею U-18 та очолили групу

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Перемога збірної України U-18 з хокею
Перемога збірної України U-18 з хокею / sportarena.com

На Чемпіонаті світу з хокею серед юніорських збірних, який відбувається у Києві, були зіграні матчі 4 туру. В ньому збірна України приймала збірну Італії.

Перед цим українці провели важкий матч проти збірної Угорщини, де травми зазнали двоє гравців основи – у форварда Гліба Кривошапкіна діагностували струс мозку, а у воротаря Артура Оганджаняна – травму гомілкостопа.

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У першому періоді глядачі на трибунах так і не побачили забитих шайб. При цьому італійці більше атакували. Українці, попри статус фаворита, після виснажливих матчів, не мали сил одразу кинутися в бій.

Все знімчилося у другому періоді. Україні пропустили контр випад гостей, і Сальваї відзначився у воротах збірної України. Та невдовзі українці відповіли на закинуту шайбу двічі. Сприяло цьому й гра у більшості через вилучення суперника за грубий фол. За синьо-жовтих забивали Кругляков та Бабчук.

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У третьому періоді українці закинули ще одну шайбу (автор – Пересунько), яка тільки підтвердила їх перевагу. Відтак українці перемагають у цьому матчі та особисто очолюють турнірну таблицю.

Попереду у них матч зі збірною Румунії – аутсайдером змагань. Переможець групи вийде в дивізіон ІА.

Україна - Італія 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 28:24 – Сальваї (Бітетто) – 0:1, 32:27 – Кругляков (Пересунько, Матейченко) – 1:1, 33:24 – Бабчук (Середницький, Даниленко) – 2:1, 51:20 – Пересунько – 3:1

Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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