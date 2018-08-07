Українці стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду
Українці Софія Лискун та Олег Колодій стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду у командних змаганнях в Глазго, де триває відразу цілий ряд європейських першостей.
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Олег Колодій і Софія Лискун набрали загальну суму балів 355.90 і виявились недосяжними для суперників. Відтак на рахунку українців нагорода найвищого ґатунку і перша сходинка п'єдесталу пошани, повідомили в НОК України.
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Джерело: 24 Канал
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