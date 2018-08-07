Українці стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду

Українці Софія Лискун та Олег Колодій стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду у командних змаганнях в Глазго, де триває відразу цілий ряд європейських першостей.

Читайте також: Київ прийме чемпіонат Європи 2019 зі стрибків у воду

Олег Колодій і Софія Лискун набрали загальну суму балів 355.90 і виявились недосяжними для суперників. Відтак на рахунку українців нагорода найвищого ґатунку і перша сходинка п'єдесталу пошани, повідомили в НОК України.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24