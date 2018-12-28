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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Українці в полоні РФ: рідні Сущенка отримали право на побачення з політв'язнем, – захисник

      27 Читать новость на русском
      Українці в полоні РФ: Рідні Сущенка отримали право на побачення з політв'язнем, – захисник
      Українці в полоні РФ: Рідні Сущенка отримали право на побачення з політв'язнем, – захисник / afp.com

      Дружина та донька незаконно засудженого в Росії українського журналіста, політв’язня Романа Сущенко розповіли, що отримали право на побачення з Романом у січні.

      Про це розповів громадський захисник Марк Фейгін, пише "Укрінформ".

      Читайте також: Сущенка перевели в теплішу камеру: Фейгін відвідав українського політв'язня

      Крім того, Фейгін додав, що близькі родичі Сущенка – дружина Анжеліка і дочка Юлія отримали право на тривале побачення з Романом.

      Родичі отримали право на побачення – три дні, дві ночі. Воно відбудеться упродовж січня,
      — зазначив громадський захисник.

      Нагадаємо, 12 вересня Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Романа Сущенка.

      Хто такий Роман Сущенко?Український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.

      Український журналіст роман сущенко у полоні рф: хроніка подій
      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини Росії Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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